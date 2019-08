Zdaj egzamin z języka niemieckiego we Wrocławiu i otwórz sobie drzwi do kariery

Egzamin z języka niemieckiego zdawany we Wrocławiu wcale nie musi być tak straszny. Kluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie!

Kiedy najlepiej podejść do egzaminu?

Egzaminów językowych jest sporo. Warto zatem rozejrzeć się w ofercie egzaminacyjnej i wybrać odpowiedni dla siebie. Niektóre egzaminy (tak jak w przypadku np. FCE z angielskiego) są znane i respektowane na całym świecie, nie warto zatem skupiać się na egzaminach nikomu nieznanych. Najlepiej nie spieszyć się z decyzją o zdawaniu egzaminu, lepiej podejść do niego w momencie, gdy mamy poczucie, że posiadamy określone umiejętności językowe. Jeśli chcemy zdawać egzamin z języka niemieckiego, Wrocław jest świetnym wyborem. Funkcjonuje tam sporo szkół językowych, w niektórych z nich istnieje możliwość zdania egzaminu. Informacje na ten temat powinny być widoczne na stronie internetowej szkoły.

Egzamin z niemieckiego w Instytucie Austriackim we Wrocławiu

Instytut Austriacki we Wrocławiu również organizuje egzaminy językowe. Dajemy możliwość zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu językowego Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD). Są one organizowane cztery razy do roku: w styczniu, lutym/marcu, czerwcu/ lipcu oraz listopadzie. By zdać egzamin z języka niemieckiego w Instytucie we Wrocławiu należy zgłosić się do biura szkoły, wypełnić odpowiedni formularz i zapłacić za egzamin. Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej 4 tygodnie przed datą planowanego egzaminu.